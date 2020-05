Countdown per la ripartenza, visite a amici dal 18. Spostamenti tra regioni dal 1 giugno

Attualità

Rimini

| 08:35 - 13 Maggio 2020

Calendario, 18 maggio.

Le Regioni premono per velocizzare le riaperture, in attesa delle linee guida del Governo. Le scelte verranno fatte in base ai dati di giovedì prossimo sui contagi post-lockdown, fa capire Speranza. Dal 18 intanto potrebbe saltare il vincolo delle visite solo ai congiunti ed essere possibile andare nelle seconde case. La mobilità tra regioni potrebbe scattare invece dal 1 giugno. Con la riapertura di bar e ristoranti il governo pensa di allentare ulteriormente le regole del lockdown, da lunedì sarà possibile andare anche a pranzo o a cena con gli amici. Altri due decessi intanto nel riminese per coronavirus, si tratta di una donna di 95 anni e un uomo di 69, ancora in calo malati e i ricoveri in intensiva. Sono tre i nuovi contagiati nelle ultime ore, una femmina e due maschi: due sono ricoverati, mentre uno è in isolamento domiciliare.