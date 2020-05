Attualità

Rimini

| 18:53 - 12 Maggio 2020

I decessi da Covid-19 in Provincia di Rimini.

La Prefettura di Rimini ha comunicato i dati sui decessi ripartiti per Comune. Il triste primato spetta a Rimini con 90 decessi, a seguire Riccione con 34 e Cattolica a 30. In doppia cifra anche San Giovanni in Marignano (14) e Misano Adriatico (15). In tutta la Valmarecchia dieci decessi: 3 a Santarcangelo, 2 a Verucchio, 1 a Poggio Torriana, 3 a Novafeltria, 1 a Pennabilli. I decessi a Coriano sono stati 7; quattro a Bellaria Igea Marina. Clicca sulla foto per le statistiche complete