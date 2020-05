Coronavirus Rimini: ecco gli attuali casi positivi Comune per Comune

Attualità

| 18:44 - 12 Maggio 2020

Gli attuali casi positivi di Covid-19 divisi Comune per Comune della Provincia di Rimini.

Sono 174 le persone che sono attualmente alle prese con il contagio da Covid-19 nella città di Rimini. Situazione in netto miglioramento in Valmarecchia, dove ci sono 16 positivi a Santarcangelo, 7 a Novafeltria, 5 a Verucchio, 4 a San Leo. A Cattolica sono 57, 32 a Riccione. Situazione comunque in netto miglioramento ovunque. I Comuni Covid-19 "free" sono Montegridolfo e Sant'Agata Feltria, a seguito di sei guarigioni e un decesso. A Casteldelci non ci sono stati casi di positività al Covid-19. Clicca sull'immagine per visualizzare i dati