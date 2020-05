Novelli Bonnie e Clyde facevano razzie tra le auto in sosta: dieci colpi a Rimini

Cronaca

Rimini

| 15:58 - 12 Maggio 2020

Alla coppia rom sono imputati 63 furti su auto in sosta, dieci a Rimini.

Novelli Bonnie e Clyde, marito 43enne e moglie 35enne, entrambi di origini rom, sono stati arrestati in relazione a 63 furti su automobili in sosta, tra dicembre 2018 e agosto 2019, tra l'Emilia Romagna e le Marche. Tra i colpi addebitati anche dieci compiuti a Rimini. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Norm di Osimo (Ancona), la donna fungeva da palo, mentre il marito si introduceva nelle auto, rubando borse, portafogli contenenti denaro, smartphone e carte di credito. Inoltre utilizzavano i bancomat sottratti per prelievi fraudolenti. Residente ad Ancona, la coppia colpiva nei pressi di scuole, cimiteri, capanni agricoli, parchi o percorsi pedonali ove praticare jogging.