Riccione: sospesi pagamenti per dare ossigeno alle società sportive

| 15:49 - 12 Maggio 2020

Stadio del nuoto di Riccione.

Per ridare ossigeno alle società che gestiscono le strutture sportive comunali, in sofferenza dopo il lungo periodo di "serrata" da Covid-19, la Giunta comunale di Riccione ha deciso di intervenire con una serie di misure: sospensione dei pagamenti dei canoni dovuti per il periodo di non utilizzo legati all'epidemia Covid 19, e anticipo del pagamento del corrispettivo da parte dell'amministrazione comunale, in rate trimestrali anziché semestrali, dell'intero importo a favore delle società sportive che hanno in gestione gli impianti comunali. Potranno usufruirne quindi le società che gestiscono i campi da calcio degli stadi comunali di via Puglia, via Bergamo, via Moncalieri, via Arezzo; la società che gestisce il campo da baseball, quelle che gestiscono i campi da tennis di via Forlimpopoli e di via Milano; la società del Pattinaggio Giardini, del bocciodromo, della pista di automodelli radiocomandati via Saluzzo e la società dello Stadio del Nuoto.