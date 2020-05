Auguri nonna Ornella: la centenaria riminese che cuce coperte per i bambini africani

Attualità

Rimini

| 15:25 - 12 Maggio 2020

Ornella Tamburini, centenaria del Comune di Rimini.

Ha compiuto 100 anni nonna Ornella festeggiata questa mattina (martedì 12 maggio) da figlia e nipoti e dalla telefonata di auguri dell’Amministrazione comunale. E’ stato il Vicesindaco Gloria Lisi a interpretare la gioia di tutti attraverso un mazzo di fiori e, non potendo farlo di persona, il telefono anche se Ornella Tamburini è tutt’altro che sprovveduta con le nuove meraviglie della tecnica che le hanno permesso, anche in tempo di quarantena, di mantenere contatti coi propri cari attraverso la videochiamata.



Ha superato con fatica tante salite, una guerra mondiale ed oggi anche la terribile prova del coronavirus. “Si è scrupolosamente adeguata alle

regole – dicono orgogliosi i nipoti - non uscire e non avere rapporti con

nessuno. Ha imparato a fare le videochiamate per vedere noi e nostra mamma. Di giorno fa ginnastica, prega il Signore, cuce copertine per i bambini dell'Africa ( che le suore di Sant'Onofrio poi mandano alla Missione). Prepara da mangiare, è una bravissima cuoca romagnola! Il 12 Maggio avremmo voluto fare per lei una bella festa. Invece ci vedremo con una video chiamata rimandando a poi la festa per questo traguardo”.