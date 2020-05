Coronavirus Rimini, 12 maggio: i nuovi casi sono 3, due decessi

Attualità

Rimini

| 17:34 - 12 Maggio 2020

Esame ematico con prelievo venoso.

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus dal 25 febbraio ad oggi



Due decessi comunicati dalla regione Emilia Romagna relativamente alle ultime 24 ore, mentre i nuovi positivi in Provincia di Rimini sono tre. Da inizio epidemia i casi riscontrati sul territorio riminese sono 2077. Nel dettaglio sono deceduti un 69enne e una 95enne, mentre due dei nuovi pazienti sono stati ricoverati in ospedale. I Comuni interessati sono Rimini (1), Bellaria Igea Marina (1) e Cattolica (1). Due sole le nuove guarigioni, che portano il totale degli attuali positivi a 345.



QUI i dati sui decessi Comune per Comune



QUI i dati sugli attuali positivi Comune per Comune



Il commento del Prefetto di Rimini Alessandra Camporota



“Dal prospetto odierno è possibile trarre segnali confortanti che è necessario leggere come ulteriori stimoli nella prosecuzione di una condotta diligente da parte dei cittadini, nel rispetto delle prescrizioni governative e in un percorso, ancora lontano dalla conclusione, di graduale superamento dell’emergenza sanitaria in corso. Non è ancora il momento per abbassare la guardia, evidenziando l’importanza del senso di responsabilità della comunità, la cui collaborazione è fondamentale in situazioni eccezionali come questa che si sta vivendo, al fine di coniugare l’esigenza di condurre la vita quotidiana con la priorità imprescindibile di tutela della salute della collettività”.