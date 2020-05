Rimini: tornano i banchi dei fiori al mercato settimanale

Attualità

Rimini

14:34 - 12 Maggio 2020

Fiori.

Al mercato tornano i banchi dei fiori. A partire da domani (mercoledì 13 maggio), oltre ai banchi dei generi alimentari, nei mercati ambulanti del centro storico allestiti all'area ex Padane il mercoledì e il sabato si potranno trovare anche posteggi di vendita di piante e fiori. Una possibilità in più introdotta in considerazione dei positivi riscontri delle prime giornate di sperimentazione delle nuove modalità di accesso e fruizione delle aree mercatali, adottate nel rispetto delle misure necessarie alla prevenzione del Covid-19. I fiori torneranno anche all'interno del mercato alimentare del venerdì al V Peep Ausa, che ospita un posteggio dedicato nel parcheggio di via Euterpe.



Restano valide le disposizioni in vigore per consentire di svolgere gli acquisti in sicurezza: aree mercatali recintate, personale dedicato al presidio dei varchi di accesso e di uscita, contingentamento delle persone e scaglionamento degli ingressi (presenza massima di due persone per ogni operatore), guanti e prodotti igienizzanti per le mani a disposizione dei clienti. Si ricorda che ogni operatore, cliente o chiunque altro accede all'area mercatale deve indossare guanti e mascherina ed è obbligatorio mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.