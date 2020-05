Fiere: Macfrut Rimini diventa digitale, dall'8 al 10 settembre

Eventi

Rimini

| 14:18 - 12 Maggio 2020

Macfrut diventa "online".

Macfrut 2020 - in agenda a maggio alla Fiera di Rimini e inizialmente rinviato a settembre - trasloca online e diventa la prima fiera digitale della filiera ortofrutticola: dall'8 al 10 settembre offrirà opportunità di business attraverso la piattaforma Natlive per far incontrare buyer di tutto il mondo. La decisione, spiegano gli organizzatori, a causa delle incertezze dell'emergenza sanitaria che rendono difficile la realizzazione della "classica" fiera così come era avvenuto nelle 36 edizioni precedenti. L'appuntamento non sostituirà l'evento fisico vero e proprio ma vuole fornire agli operatori l'occasione di fare business sul mercato internazionale. Macfrut Digital prevede sulla piattaforma due aree - Exhibition e Forum - dove si potrà entrare previa registrazione, gratuita. Dentro l'ambiente virtuale il visitatore vedrà una mappa interattiva suddivisa per settori merceologici e potrà esplorare gli "stand", richiedere informazioni e realizzare incontri B2B in live streaming.