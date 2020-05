Imu: cancellazione prima rata per alberghi e stabilimenti balneari

Attualità

Nazionale

| 13:36 - 12 Maggio 2020

Riviera di Rimini.

La prima rata dell'Imu cancellata per alberghi e stabilimenti balneari, stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali. E' quanto trapela relativamente al decreto che il governo sta per approvare, con le misure finalizzate a contenere le criticità economiche a seguito della "serrata" per limitare i contagi da Covid-19. L'agevolazione per l'imu sarà concessa per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, ovvero alberghi e pensioni, ma i possessori dovranno essere gestori delle attività. Da indiscrezioni, sarà esteso il beneficio della cancellazione del saldo acconto Irap, non solo per le imprese con fatturato tra 5 e 50 milioni di euro, ma anche alle imprese più piccole.