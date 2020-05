Coronavirus: San Marino, si rialzano i contagi ma anche più tamponi esaminati

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:26 - 12 Maggio 2020

Il bollettino della Repubblica di San Marino sui casi di contagio da Covid-19 (12 maggio).

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus a San Marino dal 27 febbraio



Nella Repubblica di San Marino, nelle ultime 24 ore, sono stati analizzati analizzati 136 tamponi e sono stati riscontrati dieci nuovi casi di positività al Covid-19. Nessun caso di positività è stato riscontrato. Notevole il numero delle guarigioni: 31, che portano il totale a 161. Rimangono fermi i decessi (41), mentre gli attuali positivi sono 436, per un totale di casi, da inizio epidemia, di 638. Un paziente dimesso dall'ospedale, dove vi rimangono due pazienti in terapia intensiva (0,5% del totale) e quattro nelle degenze di isolamento (0,9% del totale). Il 98,6% degli attuali positivi è invece in isolamento domiciliare, in totale 430 persone.