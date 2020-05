Una nuova pagina Facebook per Acer Rimini

Attualità

Rimini

| 13:12 - 12 Maggio 2020

Claudia Corsini, presidente Acer Rimini, con il vicesindaco di Rimini Gloria Lisi.

Il percorso di innovazione digitale intrapreso da Acer Rimini prosegue con un nuovo tassello. Dopo la pubblicazione del nuovo sito internet, il 14 maggio Acer pubblicherà la nuova pagina Facebook dell’Ente.



«Nel corso dell’ultimo Consiglio di Amministrazione – spiega la vicepresidente di Acer Rimini, Claudia Corsini – su mia proposta di delibera abbiamo deciso l’attivazione della policy aziendale sulla gestione dei social network. Acer è già presente On Line con il nuovo sito internet (www.acerimini.it) che consente una informazione precisa e puntuale e il collegamento con gli Enti Locali, il 14 maggio inaugureremo la nostra pagina Facebook e prossimamente contiamo di attivare anche un profilo Twitter ed un account Telegram, per favorire il contatto con l’utenza. Ogni stabile da gestito da Acer – precisa Corsini - avrà una pagina dedicata per lo scambio di informazioni tra inquilini ed Ente ed inquilini».



L’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, che ancora stiamo vivendo e dalla quale stiamo faticosamente uscendo, ha comportato un ulteriore diffusione dell’utilizzo dei social network e della comunicazione digitale (da WhatsApp alle videoconferenze con Meet e Zoom, solo per fare alcuni esempi).



«Nella consapevolezza del momento che stiamo tutti affrontando – conferma Claudia Corsini - abbiamo accelerato sulla partenza del progetto in modo da essere ancora più vicini agli inquilini e, allo stesso tempo, ottenere il risultato di diminuire le file per chi si reca presso l’Ente e risparmiando sull’invio di posta massiva».



La nuova pagina Facebook di Acer Rimini sarà raggiungibile digitando nel social network le parole: ACER Rimini