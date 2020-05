Dal 18 maggio riaprono anche le spiagge: la decisione della regione Emilia Romagna

Attualità

Rimini

| 12:49 - 12 Maggio 2020

Spiaggia di Bellaria Igea Marina (foto di Alessia Bocchini).

Lunedì 18 maggio si tornerà, nella speranza che la curva dei contagi non risalga, a una quasi normalità. L'amministrazione regionale ha infatti dato l'ok alla riapertura di negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti e tatuatori, ma non solo. Ripartiranno al completo anche i mercati, con i banchi non alimentari; e, notizia molto attesa dai cittadini e dagli operatori turistici, anche le spiagge.



Spiega in una nota l'assessore al turismo Andrea Corsini: “Siamo al lavoro da giorni con i tecnici, con i sanitari, con le associazioni di categoria, per garantire la riapertura di diverse attività ancora sospese. In primo piano l’esigenza di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei clienti, come dicevo, ma anche la consapevolezza di voler rimettere in moto - presto e bene - una macchina che garantisce una percentuale significativa della ricchezza dell’Emilia-Romagna”.

In questi giorni termineranno i lavori dei tavoli tecnici chiamati a definire i protocolli di sicurezza per il riavvio delle diverse attività ora sospese, nel rispetto delle linee guida nazionali.

“Credo che ancora una volta l’Emilia-Romagna - prosegue nella nota Corsini - con le proprie Istituzioni e le proprie rappresentanze economiche e sindacali, si sia fatta trovare pronta per affrontare la più grave crisi che dal dopoguerra ha colpito queste Paese. Attrezzandosi per ripartire, con determinazione, coraggio e rispettando le regole, perché non possiamo assolutamente permetterci che i contagi ripartano”.