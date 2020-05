Dopo emergenza Covid-19, ripartono le adozioni al canile Cerni di Rimini

Attualità

| 12:42 - 12 Maggio 2020

Zazzy e Urra, ribattezzati dai oro padroni Cocco e Loki.

Riprendono le adozioni al canile comunale Stefano Cerni di Rimini: anche Zazzy e Urrà, due gatti di 9 e 11 anni, hanno trovato una nuova casa insieme. Sono stati due mesi di quarantena anche per gli ospiti del canile, anche se l'attività non si è mai fermata, per ciò che conerne il soccorso di animali incidentati o bisognosi di cure urgenti.

In questo periodo difficilissimo non si sono registrate modifiche significative nei numeri d’ingresso che si sono mantenuti nella norma, ma ora, sempre in rispetto delle indicazioni dettate dai decreti in materia di contrasto al Covid-19, tornano a crescere le richieste per le adozioni degli animali.



“Sono le richieste di adozioni che, dai social alle mail, vediamo arrivare ogni giorno sui nostri canali – sono le parole dei responsabili del canile, pubblicate in una nota del Comune di Rimini - un dato che ci fa ben sperare per la ripresa della normalità. La cosa bella poi è che per quanto riguarda le rinunce di proprietà non ve n’è alcuna è legata alle problematiche della pandemia, ma sempre collegate all’incapacità dei proprietari di gestire cani dotati di un temperamento forte legato alla razza”.



Sono 47 i cani oggi ospitati in canile, ma le richieste arrivano anche per l'adozione, come nel caso di Zazzy e Urrà, entrambi entrati a seguito di un incidente con lesioni molto importanti.



Dal prossimo lunedì 11 maggio sarà possibile accedere al canile unicamente su appuntamento, previo colloquio telefonico con un operatore che fornirà tutte le informazioni sulle modalità di accesso. Sempre da lunedì sarà attivato il numero di cellulare 3292255722 a cui è possibile contattare la struttura unicamente tramite WhatsApp, oppure all’indirizzo email amministrazionecanilerimini@gmail.com, oppure al numero telefonico fisso 0541730730la mattina dalle 8.30 alle 12.30