San Leo protagonista di IntERvallo 182 in un programma dedicato agli adolescenti

Eventi

San Leo

| 12:08 - 12 Maggio 2020

Panoramica di San Leo dal lato Lama.

Per occupare al meglio il tempo degli adolescenti in questo disorientante, ma indispensabile stare a casa, l’assessorato alla Scuola della Regione Emilia-Romagna ha proposto il programma IntERvallo 182 (i centimetri di distanza di sicurezza minima tra le persone).



In ogni puntata è stato poi trasmesso il video di uno dei 58 borghi dell’Emilia-Romagna, che sono inclusi nella Rete dei Borghi italiani, importante progetto che la stessa Regione ha coordinato, su incarico del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, coinvolgendo tutte le Regioni italiane , e che ha portato, tra l’altro, alla creazione del portale Viaggio italiano, in cui sono illustrati 800 borghi fra i quali San Leo, che costituiscono l’eccellenza della storia, tradizioni e cultura d’Italia.



Il video sul borgo storico di San Leo è stato trasmesso nella puntata del 15 aprile dedicata al tema della cultura tecnica, che può essere vista, assieme a tutte le altre 28 puntate, sul sito regionale. E proprio ai borghi dell’Emilia Romagna è dedicata la puntata di chiusura del programma IntERvallo 182, in programma mercoledì 13 maggio alle ore 15,00 su Lepida TV.



Protagonista dello spazio della trasmissione dedicato a “Cosa vedo dalla finestra” sarà Aurora Giorgini di San Leo, che racconterà le sue emozioni di giovane abitante di un borgo con una storia millenaria e farà vedere ai suoi coetanei i suggestivi panorami di San Leo che ogni giorno può ammirare dalla sua stanza. Le parole di Aurora, supportate dalle immagini del borgo che si fonde con la natura, saranno un invito per i giovani a visitare questo affascinante gioiello nella Provincia di Rimini.