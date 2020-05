A Bellaria il mercato di mercoledì e il mercatino dei produttori agricoli di domenica si spostano

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:01 - 12 Maggio 2020

il mercato settimanale di Bellaria-Igea Marina in.

Il mercato settimanale di Bellaria tornerà mercoledì nella sua tradizionale collocazione di via Caduti per la libertà, dopo la riapertura straordinaria degli ultimi due mercoledì che lo ha visto allestire presso il parcheggio di via Costa, grazie anche alla disponibilità dell’Associazione Albergatori. Invariato l’orario, ossia dalle 8.00 alle 13.00, ricordando che le attività restano al momento circoscritte ai banchi alimentari.



Nella stessa fascia oraria (8.00 – 13.00) si svolgeranno, venerdì 15 maggio in via Calatafimi, anche le attività dell’altro mercato settimanale, quello di Igea Marina, pronto quindi a riaprire i battenti per quanto riguarda il settore alimentare.



Infine, si segnala che anche il mercatino dei produttori agricoli, riaperto straordinariamente le ultime due domeniche in via Costa, al pari del mercato di Bellaria si trasferirà questo fine settimana in via Caduti per la Libertà: appuntamento domenica 17 maggio dalle 8.00 alle 13.00. Come per i mercati settimanali di Bellaria e di Igea, anche qui lo svolgimento delle attività avverrà in sicurezza e nel rispetto delle misure anti contagio.