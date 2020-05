L'imprenditrice corianese Paola Aronne tra le protagoniste di "Donna online"

Attualità

Coriano

| 11:54 - 12 Maggio 2020

L'imprenditrice corianese Paola Aronne ha partecipato come speaker alla seconda maratona di "DonnaONLine", il primo evento online organizzato da donne e dedicato interamente al mondo dell'imprenditoria femminile.



L'iniziativa, organizzata da Carina Fisicaro (fondatrice della university di DonnaON e dell'omonimo evento congressuale che si svolge ogni anno a Riccione), ha coinvolto decine di imprenditrici e professioniste provenienti dall'Italia e dall'estero, tutte accomunate dal desiderio di maggiore consapevolezza e da un unico obiettivo: confrontarsi e trovare soluzioni e opportunità in un momento storico particolarmente complicato come quello che stiamo vivendo.



Tra i protagonisti della giornata c'era Paola Aronne, esperta di efficacia commerciale, presidente e co-fondatrice dell'associazione no-profit Resilienza Territoriale, che dal 2018 si occupa di promuovere il concetto di economia collaborativa e le sinergie tra imprenditori, attraverso iniziative quali il TEDxCoriano e laboratori con le scuole, e che proprio in questi giorni si appresta a lanciare un sportello dedicato a imprenditori e liberi professionisti.



Aronne ha esordito parlando del radicale cambiamento avvenuto nella sua vita e che dopo 25 anni l'ha portata a “bruciare tutto quello che avevo fatto per reinventarsi come libero professionista e successivamente come piccola imprenditrice”. In 16 anni di lavoro nell'ambito commerciale, “ho preso parte a circa 18mila appuntamenti di lavoro e dal 2012 ad oggi ho messo in rete più di mille tra imprenditori e professionisti”. Paola si è quindi focalizzata sul concetto di fiducia. Che cos’è la fiducia? “È quell’elemento che ti consente di fare delle vendite e si contrappone alle parole 'delusione’' 'diffidenza’', che porta nelle negoziazione a generare temporeggiamento, richieste di sconto e così via Questo è il problema di tutti i giorni: conosci persone, fai un’attività, ti chiedono una proposta e poi magari non si conclude nulla. Se vogliamo interagire con gli altri in modo efficace dobbiamo eliminare la parola 'mercato' e pensare alle persone con cui possiamo entrare più velocemente in affinità o che hanno dei problemi che possiamo risolvere in modo efficace. Per questo motivo, aggiunge Paola, “la velocità del fatturato dipende dalla connessione emotiva con il target che ci è più affine. Il passaggio da diffidente a fiducia con alcune persone potrebbe non avvenire mai con altre potrebbe essere semplice”. Di fronte a un'emergenza storica come quella che stiamo vivendo, il consiglio è quello di focalizzarsi “sulla propria attività e tornare al concetto di credibilità e autorevolezza che posso sviluppare solo con alcune tipologie di persone che ce ne sono tantissime per ognuno di noi”.