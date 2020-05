Ripuliti gli sfalci abbandonati a Coriano

Attualità

| 11:46 - 12 Maggio 2020

Il comune di Coriano è dovuto intervenire nella raccolta di sfalci abbandonati in zone non idonee al ritiro da parte di Hera, nelle vicinanza della Casa della salute , del parco di via Arlotti a Pedrolara, del parcheggio via Don Milani all'incrocio con via Cerasolo a Ospedaletto.



Anna Pazzaglia (assessora all’ambiente): “Facciamo appello alla responsabilità ed educazione civica dei cittadini affinché con un minimo di organizzazione possano evitare inutili costi aggiuntivi per le casse del comune e anche la possibilità di essere sanzionati.”



Domenica Spinelli (sindaca di Coriano): “Richiamo tutti i cittadini ad un maggiore impegno, specialmente in questo momento dove le risorse pubbliche non sono solo preziose ma anche minori, bisogna che tutti ci impegniamo in modo straordinario ad evitare sprechi”.



Il servizio, che si può richiedere gratuitamente, viene svolto dal gestore solo se gli sfalci vengono posizionati in una zona di pertinenza pubblica e adiacente alla strada.