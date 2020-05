VIDEO Vasto incendio minaccia l'abitato di Morciano, in campo l'elicottero

Cronaca

Morciano

| 22:42 - 11 Maggio 2020

Un vasto incendio è divampato lunedì pomeriggio presso l’abitato di Morciano, nei pressi della sponda del fiume Conca. Prima che le fiamme si propagassero verso le abitazioni, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con due Autopompa-serbatoio, due fuoristrada con modulo boschivo, un' autobotte per un totale di 12 unità a terra e in aggiunta l'elicottero VF-Drago del nucleo di Bologna. Utilizzando il cestone per il prelievo acqua (circa 600 litri), in pochi lanci con Drago si sono potute raggiungere e spegnere le zone più impervie e le chiome di alberi coinvolti non raggiungibili con gli estinguenti usati da terra. Presenti sul posto i Carabinieri forestali.