Paura a Pennabilli: donna cade dall'altalena e batte il collo, in ospedale con l'elisoccorso

Cronaca

Pennabilli

| 20:14 - 11 Maggio 2020

Elisoccorso mentre arriva sul luogo dell'incidente.

Un donna 50enne è stata trasportata in elicottero in codice rosso, all'ospedale "Bufalini" di Cesena, in seguito ad una caduta da un'altalena, mentre giocava con il nipote di 10 anni, nella casa di quest'ultimo. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 19 di lunedì (11 maggio) in via delle Tre Genghe a Pennabilli. Stando a una prima ricostruzione, la signora, del luogo, nella caduta ha battuto il collo. Aveva formicolio su tutto il corpo e dopo i primi soccorsi, il medico del 118 ha optato per il trasporto direttamente all'ospedale di Cesena.