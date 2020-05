Conto alla rovescia per il varo della campagna Riccione 2020

Attualità

Riccione

| 18:56 - 11 Maggio 2020

Campagna Riccione 2020.

Le linee guida per la campagna di comunicazione Riccione Estate 2020 sono pronte. E il Comune la ha condivise con le associazioni di categoria "che si sono dette soddisfatte di sapere che c'è un'Amministrazione al lavoro, nonostante le tante difficoltà e le incognite del periodo". E' l'annuncio dell'assessore comunale al Turismo, Stefano Caldari, che la lancerà verrà lanciata con un appuntamento in videoconferenza. "Siamo stati tutti d'accordo, e le categorie hanno apprezzato, nel definire quest'anno una campagna che abbia il sapore e l'immagine delle nostre più belle tradizioni. Pur consapevoli delle difficoltà, noi ci crediamo e diciamo che l'estate ci sarà a Riccione. E quando dico noi, intendo non solo la Giunta guidata dal sindaco Renata Tosi e tutta la maggioranza, ma anche le categorie economiche che oggi tutte hanno partecipato all'incontro". E cioè Cna, Confesercenti, Confartigianato, Cofncommercio, la cooperativa bagnini e Federalberghi i rappresentanti di tutti i Consorzi di settore di Riccione. Si tratta del "primo e più forte segnale e' che non ci siamo fermati. Come non e' possibile bloccare il calendario e fermare l'arrivo dell'estate 2020, così non è possibile bloccare noi".