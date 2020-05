Riccione, test sierologici, al via quelli della Polizia Locale

Attualità

Riccione

| 16:45 - 11 Maggio 2020

Test sierologici al via a Riccione.

Gli agenti della Polizia Locale del distretto Sud saranno sottoposti a test veloci presso l’ospedale Ceccarini di Riccione, utilizzando la parte di ingresso dedicato: gli screening sierologici verranno effettuati da domani, martedì 12 maggio, fino a sabato. Divisi in due turni, 10-11, 11-12 del mattino, 15-20 agenti al giorno, fino a sabato quando tutto il corpo sarà stato sottoposto ai test. I test rapidi saranno eseguiti dall’Ausl. In caso di positività ad uno degli anticorpi del Covid-19, si procederà all’analisi del sangue per eventuale conferma.





“Quello dei test sierologici per le Forze dell’ordine, per tutti i dipendenti pubblici e per quelli privati nelle aziende, come da protocolli sanitari approvati dalla Regione, sono stati un nostro cavallo di battaglia nelle ultime settimane e siamo lieti che finalmente siano messi in pratica - ha detto l’assessore alla Sicurezza Elena Raffaelli -. E’ innegabile che la sicurezza sul posto di lavoro, in special modo per le categorie più a rischio, come le Forze dell’Ordine, i sanitari e poi anche tutte le altre categorie pubbliche e private, deve essere un pilastro per la Fase 2. Senza, non ci può essere tranquillità per tutti i cittadini, è per questo motivo che abbiamo spinto la Regione a creare una lista di laboratori analisi privati autorizzati, affinché gli operatori in grado di testare la popolazione siano in un numero sufficiente e che quindi si agisca alla svelta. La Giunta pensa che sia giusto dare la possibilità a tutti del test, soggetti pubblici e privati che siano, e laddove ci sarà un costo da sostenere si devono poter prevedere soluzioni per calmierare il mercato e perché no anche facendo ricorso alla solidarietà tra persone come il test sospeso”.