Coronavirus Pesaro, 8 casi nelle ultime 24 ore. Nelle Marche 10 casi su oltre 1000 test

| 15:33 - 11 Maggio 2020

Marche, il Gores ha registrato appena 10 casi positivi su 1.012 tamponi esaminati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Per trovare un incremento giornaliero cosi' basso occorre tornare indietro al primo marzo quando il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie registro' un aumento giornaliero sempre di 10 contagi ma su 36 test effettuati. Il rapporto tra positivi e tamponi scende sotto l'1% (0,98%), praticamente un positivo ogni 101 campioni. I nuovi casi sono stati riscontrati nella provincia di Pesaro Urbino (8), a Macerata (1) e ad Ascoli Piceno (1) mentre ad Ancona e Fermo non ci sono stati positivi.