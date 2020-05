Arrivano a Misano Adriatico altri 7.500 metri cubi di sabbia per il rinascimento

Attualità

Misano Adriatico

| 15:14 - 11 Maggio 2020

Ripascimento a Misano Adriatico.

Entra nel vivo il ripascimento della spiaggia di Misano Adriatico. E’ in corso l’intervento con la stesa di circa 7.500 mc di sabbia. a cura dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e rientranti nel Bando regionale nel quale sono stati stanziati 380.000 euro.

La sabbia proviene dalle dune di protezione dell’arenile realizzate a Rimini e sarà posizionata nelle zone di spiaggia fra Misano centro e sud. L’intervento in corso segue quello effettuato nella spiaggia a nord di Misano.

Dopo l'estate prenderà invece il via un nuovo intervento di sistemazione della costa da parte della Regione, tramite un bando di 400.000 euro che a Misano prevede la realizzazione di un progetto sperimentale con barriere soffolte nella zona critica di Portoverde e che sarà costantemente monitorato.



“In attesa dei protocolli di sicurezza e delle condizioni per le riaperture delle strutture turistiche che a breve tutti attendiamo – commenta Manuela Tonini, Assessore al Demanio – queste azioni ci trasmettono il grande dinamismo e la voglia di incominciare la nuova stagione turistica dei nostri operatori balneari. Seguiamo inoltre con grande interesse la proposta del ministro Franceschini di voler inserire nel prossimo decreto una norma che chiarirà qualsiasi dubbio sull'applicazione e della legge 145 del 2018 sulle proroghe al 2033, già applicata dal nostro Comune”.