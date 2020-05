Volley A2 femminile, la Omag saluta Ilaria Battistoni

Sport

San Giovanni in Marignano

| 14:33 - 11 Maggio 2020

Dopo 5 anni, la Omag San Giovanni in Marignano si separa da Ilaria Battistoni. A comunicarlo è stato il presidente Stefano Manconi: "Dopo 5 anni insieme, le strade della nostra società e di Ilaria Battistoni si dividono. Ho ritenuto doveroso confermare personalmente questa notizia perché Ilaria è stata una delle atlete che più ho voluto al nostro arrivo in B1 e che più ho voluto tenere nei nostri quattro anni di serie A.Dopo un percorso in cui la società ed Ilaria sono cresciuti esponenzialmente in parallelo, non posso che condividere la sua scelta di trasferirsi all’Igor Novara, una delle migliori società del mondo, tuttora Campione d’Europa in carica, ed allenata da un bravissimo tecnico. Sono certo di rappresentare la speranza ed il desiderio di tutte le persone che ci hanno seguito in questi anni augurandomi che questo non sia un addio ma un arrivederci e che un giorno Ilaria possa tornare ad indossare nuovamente la nostra divisa da gioco. Fino a quando saremo su questi prestigiosi palcoscenici, le nostre porte per lei saranno sempre aperte".