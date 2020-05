L’Amministrazione di Coriano incontra il nuovo Comandante del Corpo Intercomunale Polizia Municipale Zechini

Attualità

Coriano

| 14:24 - 11 Maggio 2020

Il Comandante Zechini assieme al sindaco Spinelli e al vicesindaco Ugolini.

Il nuovo comandante delle Polizie Locali Intercomunali di Coriano, Riccione e Misano Adriatico, Achille Zechini si è recato in visita al Comune di Coriano.



Il sindaco Domenica Spinelli, il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Gianluca Ugolini hanno ricevuto il comandante nella sala della giunta per presentare le specifiche problematiche di Coriano al fine dell’impostazione del lavoro nell’immediato futuro.



Tra i temi si è affrontato in particolare la specificità del territorio di Coriano, ben diverso in caratteristiche dai comuni costieri. Coriano con la sua estensione, la suddivisione in frazioni nettamente separate e la posizione in merito al confine di stato con San Marino rendono i servizi sul territori molto differenti da quelli richiesti da Riccione e Misano.





“Siamo molto felici che un tecnico di grande e lunga esperienza, come il comandante Zechini, possa lavorare al nostro fianco in questo delicatissimo ruolo. – ha affermato il sindaco Spinelli- Siamo certi che il comando sotto la sua dirigenza continuerà con ancora più slancio verso gli ottimi obiettivi fin qui raggiunti da chi lo ha preceduto.”



Il nostro è un piccolo comando rispetto a quelli di Riccione e Misano Adriatico, spiega il vicesindaco Ugolini - ma grazie al lavoro sinergico col comando intercomunale sta svolgendo un ottimo lavoro. Il comandante Zechini saprà sicuramente valorizzare questa organizzazione collaborativa”.