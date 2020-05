Altro lunedì piatto: 11 tamponi e zero nuovi positivi al Coronavirus a San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:43 - 11 Maggio 2020

L'ingresso dell'ospedale di Stato di San Marino con la tenda triage della protezione civile.

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus a San Marino dal 27 febbraio



Un altro lunedì piatto nella rilevazione dell’andamento della pandemia nella repubblica di San Marino. Non ci sono nuovi positivi, né guariti né deceduti nelle ultime 24 ore, anche a fronte dei soli 11 tamponi refertati domenica 10 maggio. Gli attuali positivi sono quindi 457, i deceduti restano 41, i guariti 130. Dall’inizio dell’emergenza (rilevata a partire dal 27 febbraio) sono risultate contagiate 628 persone. Tra le persone positive restano sempre 6 quelle ricoverate all’Ospedale di San Marino, di cui 2 in terapia intensiva e semintensiva. In tutto sono state 134 le persone dimesse dall’ospedale, sono invece 451 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio.



Dall’inizio dell’epidemia sono stati 5711 i test sierologici effettuati presso il laboratorio analisi dell’ospedale di Stato.