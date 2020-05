Misano World Circuit fra i protagonisti al Motor Valley Fest

Sport

Misano Adriatico

| 11:54 - 11 Maggio 2020

Debutterà online MWC Circuit Virtual Tour.

MWC sarà fra i protagonisti del palinsesto digitale di Motor Valley Fest, la grande vetrina mondiale che dal 14 al 17 maggio vedrà protagonista l’impareggiabile tradizione di un grande territorio connesso da sempre coi motori. Lo show si è trasferito online a causa del coronavirus, ma promette di calamitare attenzione in tutto il mondo. Tutti potranno affacciarsi sul paradiso che sogna ogni appassionato di auto, moto, velocità e che costeggia la via Emilia.



MWC, fra i fondatori della Motor Valley, ha alimentato una caratterizzazione ulteriore, rendendo protagonista la Riders’ Land, a sua volta prodotto turistico che utilizza i valori di una filiera straordinaria.

Il risultato di questa strategia si concretizza in risultati annui eccezionali: un indotto 162 milioni di euro a favore del territorio e prodotto nel 2019 da oltre 280 giorni di attività dell’impianto, 710mila room nights nelle strutture ricettive, ossia il 3,4% delle presenze turistiche in provincia di Rimini.



Il 14 maggio, all’apertura di Motor Valley Fest, debutterà online MWC Circuit Virtual Tour. Dal sito misanocircuit.com si potrà viaggiare all’interno dell’unico circuito italiano e fra i pochissimi al mondo ad ospitare fra i tanti eventi internazionali entrambi i mondiali di moto, l’unica gara fra camion in Italia e il WDW, scoprendo i luoghi preclusi al pubblico durante le manifestazioni. Diventerà quindi virtuale la visita che abitualmente avviene ‘fisicamente’, con i turisti che accedono all’autodromo per scoprirne ogni angolo e rivivere le leggendarie imprese dei piloti della Riders’ Land. Senza dimenticare Marco Simoncelli, campione a cui dal 2012 è intitolato l’impianto, con la mostra permanente, immagini e cimeli del Sic.



Sempre giovedì 14 maggio (h. 15.40), MWC porterà al Motor Valley Fest un contributo legato alla recentissima esperienza, ossia la riasfaltatura completa della pista terminata a inizio marzo su un’area di oltre cinquantamila mq con l’utilizzo di seimila tonnellate di materiali.

Il professor Maurizio Crispino, del Politecnico di Milano, racconterà studi, metodo e tecnologie adottate per individuare i migliori materiali che rendono l’intervento a MWC un punto di riferimento per tutte le piste del mondo. All’incontro ‘Da Corsa’ interverranno anche Mattia Binotto (Team Principal Scuderia Ferrari), Roberto Dalla (Amministratore delegato del Media and Technology Center, Formula) e Claudio Domenicali (CEO di Ducati Motor Holding spa).



Durante le quattro giornate del Motor Valley Fest, MWC avvicinerà gli appassionati di motociclismo ai loro beniamini. Grazie alla piattaforma Stargraph, i piloti potranno scattare foto e autografare in via digitale su iPad e inviare uno straordinario cimelio ai fan. Un contenuto esclusivo con un valore reale grazie alla tecnologia Blockchain. L’App Stargraph è scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Android.



Ma non finisce qui. Misano World Circuit ha in serbo altre sorprese. La prima sarà giovedì 14, quando il Marco Simoncelli in collaborazione con la FMI riaprirà per una quarantina di piloti della Riders’ Land che scenderanno in pista. I suoni e le parole dei protagonisti arriveranno a tutto il pubblico del Motor Valley Fest.