Calcio, si apre altra settimana clou per la fase 2

| 08:21 - 11 Maggio 2020

Giocatori del Rimini calcio.

Settimana decisiva per il calcio e lo sport italiano. La Lega di Serie A si riunirà in assemblea d'urgenza mercoledì: all'ordine del giorno la possibile ripresa del campionato e il rapporto con i licenziatari per i diritti audiovisivi del torneo per il triennio 2018-2021. Sempre mercoledì, il ministro Spadafora riferirà alla Camera. Intanto la Lega Pro dove milita la squadra riminese, ha giocato d’anticipo annunciando chiusura del campionato e blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi, ma le altre componenti del Consiglio Federale (su tutte la Lnd, che Consiglio ha un peso del 34%) non sembrano affatto propense ad accettare le carte messe sul tavolo. Per gli altri sport, riunione della Giunta straordinaria del Coni giovedì 14 maggio.