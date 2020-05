Coronavirus Pesaro: altri 2 morti e 17 nuovi casi

Attualità

Pesaro

07:36 - 11 Maggio 2020

Sono 4 i morti segnalati domenica 10 maggio, nelle Marche dal Gores. Due sono della provincia di Pesaro Urbino, dove il numero totale è arrivato a 510. Si tratta di una donna di Colli al Metauro di 88 anni e di un uomo di 83 anni di Mondolfo. Ci sono 17 casi in più di persone positive al Covid-19 in 24 ore, passando da 2650 a 2667. Nella terapia intensiva dell'ospedale Marche Nord sono ricoverati 6 pazienti. Salgono a 2322 i dimessi-guariti. In isolamento domiciliare ci sono nel Pesarese 3.719 persone, di cui 386 operatori sanitari. Parere sospeso del comitato etico delle Marche sulla sperimentazione della terapia del plasma sui malati addetti da 'Covid-19', il cui protocollo è stato scritto dall'azienda universitaria-ospedaliera di Pisa. Insieme a Toscana, Campania, Umbria e Lazio, anche le Marche avevano deciso di applicare la terapia su un centinaio di pazienti, selezionati tra coloro che sono ricoverati negli ospedali di Torrette, Pesaro e Fermo, tre presidi in prima linea nell'emergenza sanitaria.