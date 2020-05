Meteo: sul riminese rapidi rovesci lunedì mattina, settimana si apre con instabilità

Attualità

Rimini

| 18:09 - 10 Maggio 2020

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 10/05/2020 ore 17:00



Lunedì 11 Maggio

nuvoloso al mattino, ampie schiarite dal pomeriggio.rapidi rovesci al primo mattino in spostamento dai rilievi verso la costa in esaurimento a metà mattinata, assenti al pomeriggio. In serata possibili piovaschi sui rilievi, asciutto altrove.minime comprese tra +14°C e +16°C, massime comprese tra +22°C e +25°C.moderati da Sud-Ovest.mosso, molto mosso al largo.medio-alta.da poco nuvoloso a nuvoloso con maggior addensamenti nel pomeriggio.assenti al mattino salvo deboli piogge in Appennino. Nel pomeriggio non si escludono piovaschi tra costa e zone di pianura interna. Asciutto in serata.minime comprese tra +14°C e +17°C, massime comprese tra +22C e +25°C.moderati da Sud-Ovest al mattino, moderati da Est tra pomeriggio e sera.da mosso a poco mosso.medio-alta. Stato del cielo: da nuvoloso a molto nuvoloso.assenti.minime comprese tra +11°C e +13°C, massime comprese tra +21C e +23°C.deboli da Nord-Est.da poco mosso a mosso.medio-alta