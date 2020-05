Verucchio: bimba precipita dalla finestra di casa, ricoverata con l'eliambulanza

Cronaca

| 16:46 - 10 Maggio 2020

Una bambina di tre anni è rimasta coinvolta in un incidente domestico, nel primo pomeriggio di oggi (domenica 10 maggio). La piccola si trovava a casa, a Ponte Verucchio, quando si è sporta da una finestra, cadendo al suolo dal primo piano, da un'altezza di tre metri. Fortunatamente è caduta sul terreno e non sul cemento, altrimenti i danni nella caduta potevano essere peggiori. All'arrivo del personale del 118, intervenuto con ambulanza e automedica, era cosciente. Il medico ha richiesto per precauzione il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena con l'eliambulanza. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria per i rilievi. Da una prima ricostruzione la bambina giocava con i fratellini, sotto l'occhio del padre, in giardino, poi è rientrata in modo repentino in casa e una volta dentro si è arrampicata su un divano, vicino alla finestra, sporgendosi e perdendo l'equilibrio.