Pennabilli: si staccano pezzi di cemento dal cavalcavia, la segnalazione

Attualità

Pennabilli

| 14:14 - 10 Maggio 2020

Foto da un lettore.

Segnalazione di un nostro lettore riguardante l'Alta Valmarecchia: "sono un vostro lettore e vorrei segnalare un problema che ho fatto presente già da tempo anche al sindaco di Pennabilli. La situazione di un cavalcavia sulla Marecchiese in località Molino Bergantini. Secondo me non è un problema di stabilità ma per gli abitanti del luogo è di sicurezza in quanto si staccano pezzi di cemento che potrebbero cadere sui pedoni o mezzi. Tengo anche a precisare che siamo 3 famiglie che tutti i giorni, per non attraversare la strada. Passiamo sotto per gettare l'immondizia".