| 13:07 - 10 Maggio 2020

Cartelloni rimossi e abbandonati per terra.

Un altro lettore segnala una situazione di degrado a Viserba. Ci scrive: "è da tempo che volevo segnalarvi questa maleducazione. Chi affigge le nuove pubblicità sui cartelloni appositi, sarebbe tenuto a portare via quelli vecchi e non lasciali a terra come nelle foto. Abito a Viserba e queste, in particolare, sono di via Zangheri. Noto spesso,in tutta la zona, ai piedi dei cartelloni che la brutta abitudine è sempre questa... Grazie".