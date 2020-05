Gruppetti di persone al parco XXIV Aprile di Rimini, interviene la Polizia Municipale

Attualità

Rimini

| 07:29 - 10 Maggio 2020

Polizia Municipale al ponte di Tiberio di Rimini (foto di repertorio).

Se sul lungomare di Rimini la situazione è stata sostanzialmente nella norma, discorso diverso per il parco XXIV Aprile, nei pressi del Ponte di Tiberio. Ieri (Sabato 9 maggio) intorno alle 17 una pattuglia della Polizia Municipale, in quad, è infatti intervenuta in gruppetti di persone erano sdraiate sull'erba, a prendere il sole, oppure a consumare una birra, un gelato o un aperitivo di asporto con gli amici. Attività che restano vietate (sono concesse le passeggiate e il jogging): per questo la Polizia Municipale ha fatto "sgomberare" l'area. Nel complesso i riminesi hanno rispettato le norme sull'uso della mascherina e sul corretto distanziamento, come rimarcato dall'assessore Jamil Sadegholvaad, il quale però, nel commentare l'episodio del parco XXIV Aprile, richiama nuovamente tutti i cittadini alla piena responsabilità, spiegando che non possono essere le forze di Polizia a seguire e intercettare tutti i piccoli gruppetti di persone che si formano.