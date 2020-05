Attualità

10 Maggio 2020

Coronavirus: un'altra vittima nel pesarese.

Nella Provincia di Pesaro Urbino si sono registrati 11 nuovi casi di positività al coronavirus, che portano il dato dei contagi, da inizio epidemia, a quota 2650. Nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo decesso, quello di una 83enne. Nel pesarese sono 508 le vittime da inizio epidemia, 960 in totale nelle Marche (nelle ultime 24 ore nella Regione c'è stato un ulteriore decesso). In terapia intensiva si trovano ricoverate, per la Provincia di Pesaro Urbino, cinque persone.