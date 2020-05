Ospedale Santarcangelo: la Lega chiede certezze sulla riapertura del punto di Primo Intervento

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 17:56 - 09 Maggio 2020

Ospedale Franchini di Santarcangelo.

Il consigliere comunale della Lega di Santarcangelo, Marco Fiori, in una nota esprime preoccupazione per il futuro del punto di Primo Intervento dell'ospedale Franchini di Santarcangelo. Terminata l'emergenza sanitaria, sarà riaperto il reparto post-acuti, ma per il punto di Primo Intervento, sottolinea Fiori, non ci sono certezze: "Già a fine marzo i nostri deputati avevano esposto preoccupazioni circa la repentina chiusura del nostro importantissimo presidio. Il nostro Primo Intervento è primo per accessi in area vasta e riveste una altissima importanza per la popolazione". Per il consigliere della Lega le problematiche relative all'organizzazione, a seguito dell'emergenza sostenuta, non possono giustificare la mancata riapertura del punto di Primo Intervento. Il consigliere leghista chiede all'Ausl Romagna e all'amministrazione comunale "una data certa, sicura e celere per il ripristino".