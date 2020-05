Coronavirus Rimini, bollettino 9 maggio: 12 nuovi casi e ancora tre morti

Attualità

Rimini

| 17:34 - 09 Maggio 2020

Bollettino sui contagi da Coronavirus a Rimini (9 maggio).

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus dal 25 febbraio ad oggi



Tre decessi, comunicati della regione Emilia Romagna nelle ultime 24 ore, per il territorio riminese. Si tratta di due uomini (69 e 74 anni) e una donna (74 anni). Dodici invece i nuovi casi registrati, che portano il totale, da inizio epidemia, a 2068. Di questi nuovi casi, uno interessa Maiolo: a parte Novafeltria, da tempo in tutti gli altri comuni dell'Alta Valmarecchia i contagi erano fermi da tempo (21 aprile Talamello, 2 aprile Pennabilli, gli altri tutti nel mese di marzo). Nuovi contagi a Rimini (tre), Riccione e Montescudo Monte Colombo (due), Cattolica, San Giovanni in Marignano e Santarcangelo (uno) più un paziente residente fuori Provincia. Di questi 12 però 5 sono lavoratori frontalieri asintomatici che hanno dato positività ai test effettuati delle autorità sanitarie sammarinesi. Dei dodici, solo uno è ricoverato in ospedale.



Importante è il dato delle guarigioni: 60 nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 375: il 15 marzo furono 354, poi si salì il giorno successivo sopra i 400.



Casi di contagio per Comune



Rimini 771 (+3)

Cattolica 263 (+1)

Riccione 249 (+2)

Misano Adriatico 125

San Giovanni in Marignano 134 (+1)

Santarcangelo di Romagna 68 (+1)

San Clemente 38

Montescudo Monte Colombo 39 (+2)

Morciano di Romagna 43

Coriano 78

Novafeltria 32

Bellaria Igea Marina 44

Saludecio 22

Verucchio 21

Pennabilli 10

Mondaino 11

San Leo 7

Montefiore Conca 8

Gemmano 4

Montegridolfo 6

Talamello 4

Poggio Torriana 7

Maiolo 3 (+1)

Sant’Agata Feltria 1