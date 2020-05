Sindaci a confronto su turismo ed estate 2020: questa sera diretta Facebook su altarimini.it

Eventi

09 Maggio 2020

Riviera di Rimini.

Dopo il successo via streaming dell'appuntamento "Accendiamo il futuro", il primo organizzato dal movimento "Tutti uniti per la Riviera romagnola", gli imprenditori tornano a bussare alle porte delle amministrazioni romagnole per chiedere come sarà "il turismo in Romagna nell'estate 2020" e condividere "idee, regole, protocolli e unione per vincere insieme".



Per la prima volta siederanno attorno allo stesso tavolo - virtuale - i sindaci di 9 tra i maggiori comuni della Romagna: Andrea Gnassi (Rimini), Renata Tosi (Riccione), Filippo Giorgetti (Bellaria), Domenica Spinelli (Coriano), Mariano Gennari (Cattolica), Leonardo Bindi (San Leo), cui si sono aggiunti nelle ultime ore Massimo Medri (Cervia), Matteo Gozzoli (Cesenatico), Fabrizio Piccioni (Misano Adriatico). Comuni che uniti superano i 20 milioni e 800 mila presenze e pernottamenti annui. Il dibattito sarà trasmesso in diretta Facebook in prima serata sabato 9 maggio alle ore 20.30 anche sulla pagina Facebook di Altarimini, media partner dell'iniziativa assieme a Radio Bruno. La serata sarà condotta e moderata da Francesca Valente, giornalista di Radio Bruno e altarimini.it