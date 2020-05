Turismo

Di Sara Ferranti



Per non dimenticare l'amore per la Nostra Terra, per aiutarci a vicenda e sentirci vicini in questo momento di cambiamento, QualcosaDaFare.it (QdF) ha il sogno di rilanciare ogni centimetro del nostro meraviglioso Paese.



Quest’anno, come non mai, l’Italia e l'Antica Repubblica di San Marino hanno bisogno di ognuno di Noi.

Il progetto "Io scelgo l'Italia" è nato dall'idea dei toscani Stefano Pirraglia, Stefano Rosellini, Raffaele Gori e della riminese Sara Ferranti, di raccogliere una serie di video realizzati con spontaneità e con cuore dalle amministrazioni comunali per ricordarci quali sono le nostre origini e da dove veniamo.



Parole che arrivano dritte al cuore e alla testa, più utili di tante domande per le quali non ci sono risposte. Importanti in un momento complicato come quello che la nostra Terra sta vivendo.



“Noi siamo un popolo vero. Gente semplice di un paese in guerra che il pericolo semplifica gli approcci ma questa volta annulla gli abbracci. Ci siamo dimostrati uniti, sostenendoci con clemenza ed efficienza. Abbiamo rispettato le regole e presto riapriremo alberghi e aziende. Guarderemo di nuovo, ma con stupore, l’azzurro del nostro mare e l’arte dei nostri abiti. Torneremo ad ammirare mostre e trascorrere le nostre serate nei teatri perché... all’alba vincerò!” Ecco le parole commosse di Stefano Pirraglia e Stefano Rosellini che continuano “Abbiamo deciso di creare “Io scelgo l’Italia” per dare il nostro contributo in un momento così complicato soprattutto per il turismo. Abbiamo costruito un sito che sarà attivo da oggi 8 maggio 2020, www.ioscelgolitalia.com, creato un brand, una grafica che ha curato il bravissimo Raffaele Gori di Tands Super Studio, un canale youtube ad hoc, e attivato social come la pagina facebook, instangram e twitter che cura la nostra Sara.

Il nostro obiettivo è AMBIZIOSO ma completamente gratuito! Vogliamo raccogliere video da ogni parte d’Italia che aggiungeremo a quelli già presenti. Vogliamo creare rete, regalare uno spazio per poter far conoscere i nostri paesi troppo spesso dimenticati. Il futuro non sarà più quello di una volta faremo della paura di oggi la forza di domani.

Un Grazie di cuore a tutti i Sindaci, assessori, consiglieri, uffici stampa dei nostri comuni e grazie al Governo della Repubblica di San Marino per averci dato l'opportunità di raccontare la nostra Terra. Grazie a tutti coloro che hanno aderito al progetto dandoci fiducia e a chi, nel tempo, ce ne darà. Grazie per averci messo la faccia, per essere in prima linea a raccontare del vostro Paese pronti ad accoglierci in un grande abbraccio per ricominciare.”



#Ioscelgolitalia è un moto d’orgoglio per rivivere a pieno ogni angolo del nostro Paese, nell'anno che verrà.



Visitate il nostro sito, viaggiate per l'Italia e per San Marino. Gustate i nostri borghi, riempitevi gli occhi nelle città d'arte, respirate a pieni polmoni l'aria di un cielo blu cobalto. Uniti, ce la faremo!