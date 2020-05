Ecco il protocollo per le spiagge: 10,5 metri quadrati tra gli ombrelloni, un metro e mezzo per i lettini

Attualità

Riccione

| 13:58 - 09 Maggio 2020

Spiaggia di Riccione (foto di repertorio).

L'amministrazione comunale di Riccione accoglie con favore l’invio alle categorie, dalla Regione, del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19 per gli stabilimenti balneari. Con la partenza della stagione estiva, inizieranno a lavorare gli hotel, e di conseguenza anche i ristoranti e i negozi, in pratica tutta l'economia si muoverà, per uscire dalle sabbie mobili della crisi post Covid-19. Per questo l'amministrazione comunale di Riccione attendeva con trepidazione il protocollo, primo passaggio fondamentale. Per il sindaco Tosi c'è però una nota dolente: il costo del salvamento, sul quale non è previsto alcun intervento di sostegno. Per salvare la stagione turistica, ma non solo, serve una diminuzione dei costi fissi. Nel dettaglio, i protocolli, ancora una bozza da valutare con le categorie, prevedono per gli stabilimenti balneari entrate e uscite differenziate e separate, sanificazione ad ogni cambio di clientela di cabine, sdraio e lettini; distanza di 10,5 metri quadrati di superficie tra gli ombrelloni, un metro e mezzo per i lettini. Le spiagge saranno chiuse di notte. I giochi saranno ammessi ma con limitato numero di ingressi. Inoltre, disposizione importante, non potranno entrare negli stabilimenti balneari chi non è utente degli stessi. Una disposizione che dovrà essere interpretata: testualmente, nega infatti l'accesso a chi scende in spiaggia per una passeggiata e non per la tintarella.