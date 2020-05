Misano Adriatico: arrivano le telecamere in via Tavoleto e Villaggio Argentina

Attualità

Misano Adriatico

| 13:16 - 09 Maggio 2020

Telecamere a Misano.

Si aggiunge l'ultimo tassello al progetto di videosorveglianza e lettura targhe avviato lo scorso autunno. Agli impianti di controllo già installati nei punti principali di accesso al territorio e alle frazioni, si aggiungeranno in settimana quelli nella rotatoria di Via Tavoleto e Villaggio Argentina. Si completa così il sistema di videocontrollo che, sin dal progetto iniziale, ha come obiettivo innalzare i livelli di sicurezza nei confronti dei cittadini, sia sotto l'aspetto della sicurezza stradale che dell'ordine pubblico. Le immagini raccolte dalle telecamere, infatti, vengono visionate nella centrale operativa della Polizia Locale e, in caso di necessità, messe a disposizione delle Forze dell'ordine attraverso un protocollo d'intesa che sarà siglato al completamento del progetto. Il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni, in una nota, spiega che il sistema potrà essere implementato in futuro.