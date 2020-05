Bando montagna da 10 milioni di euro: "Sia compresa anche la Valconca"

Attualità

Valconca

| 13:04 - 09 Maggio 2020

Panorama della Valconca.

Il consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi chiede che sia esteso il bando montagna anche ai comuni della Valconca. Si tratta dei 10 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione come contributi a fondo perduto, a favore delle giovani coppie, per l'acquisto ristrutturazione della prima casa nelle zone appenniniche. Montevecchi in una nota evidenzia: "Sono stati giustamente inclusi i comuni montani della Valmarecchia, ma sono rimasti esclusi dagli incentivi i comuni della Provincia di Rimini della zona della Valconca" Inoltre, "Si riscontra una sostanziale analogia tra la situazione territoriale, la bassa densità di abitanti e l'altitudine di alcuni comuni compresi nell'area della Valconca con quella propria dei 119 comuni montani elencati nell'Allegato 1 alla delibera di Giunta". Infine il Consigliere regionale conclude: "Con un' interrogazione chiedo alla Giunta regionale se intende aumentare gli incentivi previsti dal Bando Montagna 2020, estendendoli anche ai comuni di Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo. Sarebbe importante incentivare il ripopolamento anche di questi piccoli comuni".