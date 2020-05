Santarcangelo: riapre la biblioteca, ma prosegue servizio di prestiti con consegna a domicilio

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:52 - 09 Maggio 2020

La biblioteca Baldini di Santarcangelo pronta alla riapertura.

Da lunedì 11 maggio la biblioteca Baldini riapre i battenti con il servizio di prestito e consegna di libri e dvd svolto in totale sicurezza e secondo le disposizioni per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. Allo stesso tempo, prosegue anche il servizio di prestito e consegna a domicilio dei materiali grazie ai volontari degli scout della rete della Protezione civile di Santarcangelo.



Nel dettaglio, come stabilito dalle indicazioni e dai protocolli operativi regionali, per accedere al servizio occorrerà prenotare il prestito e concordare un appuntamento per il ritiro telefonando al numero 0541/356.299, inviando un messaggio alla pagina Facebook “Biblioteca comunale A. Baldini” o una mail a biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it. Le prenotazioni e il ritiro di libri e dvd avverranno il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato mattina (dalle 8 alle 13,30) e il giovedì dalle 13 alle 19.



Per la sola riconsegna dei materiali – che dovrà essere effettuata esclusivamente alla Baldini e non più anche presso lo Sportello al Cittadino – non è invece necessario alcun appuntamento: sarà sufficiente recarsi in biblioteca con i materiali all’interno di una busta, depositarli negli appositi contenitori situati nella galleria Baldini e gettare la busta nel cestino adiacente. A seconda dei casi, i libri e i dvd riconsegnati saranno oggetto di sanificazione o quarantena.



Oltre alla possibilità di ritirare i materiali di persona, resta ancora attivo il servizio di prestito e consegna a domicilio realizzato grazie alla collaborazione dei volontari scout. I residenti del Comune di Santarcangelo possono richiedere il servizio telefonando al numero 0541/356.299 il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato mattina (dalle 8 alle 13,30) e il giovedì dalle 13 alle 19 oppure inviando un messaggio alla pagina Facebook della biblioteca.



Da lunedì 11 maggio, all’indirizzo di posta biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it sarà inoltre possibile richiedere informazioni ed eventuali scansioni dei documenti contenuti nei fondi speciali e negli archivi, nonché dei materiali ammessi alla sola consultazione. Come stabilito dall’ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 30 aprile, al momento restano invece chiuse tutte le sale studio e consultazione.



Oltre al servizio di prestito, la Baldini prosegue anche la già ricca attività digitale con proposte giornaliere per bambini, approfondimenti e video d’archivio. Proseguono inoltre gli incontri pubblici online della rassegna “Dopo il virus. Dialoghi sul futuro”: giovedì 14 maggio alle ore 21 Gigi Riva affronterà il tema degli spazi pubblici insieme all’architetto Eduard Mijic.