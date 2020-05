Coronavirus San Marino: fermi i decessi a quota 41, tre sole persone in terapia intensiva

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:40 - 09 Maggio 2020

Bollettino sui contagi da Coronavirus a San Marino (9 maggio).

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus a San Marino dal 27 febbraio



Nella Repubblica di San Marino ci sono altre 5 persone risultate positive al nuovo Coronavirus nelle ultime 24 ore. E' quanto emerso dall'esame di 87 tamponi. I positivi attuali sono 470 a seguito di dodici nuove guarigioni, che portano il totale a 126. Non ci sono nuovi decessi (il dato è fermo a 41).



Tra le persone positive, sono 8 quelle ricoverate all’Ospedale di San Marino: tre, quindi una in meno, in terapia intensiva (0,6% del totale), cinque nelle degenze di isolamento (1,1% del totale). Il 98,3% degli attuali positivi è invece in isolamento domiciliare, in totale 462 persone. Da inizio epidemia i casi di positività al Covid-19 sono stati 637.