Riaperto il confine fra Romagna e Marche, tolto il blocco sul ponte in via Irma Bandiera

Attualità

Cattolica

| 08:36 - 09 Maggio 2020

Blocchi stradali.

Cattolica e Gabicce non sono più separate. Rimosso il blocco sul ponte che divide Emilia-Romagna e Marche e che corre in via Irma Bandiera. Nella giornata di ieri sono state tolte le transenne poste fin dall'inizio del lockdown. Il transito da Regione a Regione resta però consentito esclusivamente per motivi legati a lavoro e salute. Resta ancora il blocco sull'altro collegamento del Tavollo, così come altre restrizioni negli spostamenti. Ma da ieri il confine tra le due regioni è tornato ad aprirsi. Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Cattolica e il Prefetto di Rimini - dice il sindaco di Gabicce Domenico Pascuzzi - per aver, dopo le mie richieste, con solerzia , ridotto le restrizioni. Rimane per ora la barriera su Via Romagna . Stiamo continuando il lavoro per risolvere le problematiche relative alle visite ai congiunti. Ora si sta lavorando per ridurre anche le altre restrizioni ma sempre con gradualità ed estrema prudenza – anticipa Pascuzzi.