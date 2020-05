Riccione, infermiera positiva al lavoro: "Avrei potuto fare una strage"

Cronaca

Riccione

19:50 - 08 Maggio 2020

Ingresso ospedale "Ceccarini" di Riccione.

Al lavoro malata per tamponi sbagliati. La denuncia, che arriverà fino in Procura, è di un'infermiera dell'ospedale Ceccarini di Riccione che spiega: "avrei potuto fare una strage in reparto perché non è stata usata la procedura corretta per farmi i tamponi". "Adesso, dopo essere tornata al lavoro per 15 giorni, mi ritrovo ancora in quarantena e non so chi ho infettato - spiega la donna - non sono io ad avere sbagliato ma chi autorizza queste procedure: è la direzione Ausl ad avere commesso errori per i quali presenterò denuncia e chiederò i danni".