Il Circolo Tennis Cicconetti riparte con nuove divise e nuovo sponsor

| 15:57 - 08 Maggio 2020

Da sinistra Veronica Tosi, Alessandro Tosi, Massimiliano Zamagni e Sara Sirena con le nuove divise.

Pronti per ripartire con un nuovo importante sponsor, Pleion, che ha firmato le nuove divise dei tecnici e maestri. Un nuovo importante ingresso nella fase di ripartenza del Circolo Tennis Cicconetti, Pleion appunto, azienda italiana leader nella produzione di sistemi solari per il riscaldamento, acqua sanitaria e sistemi radianti a pavimento, soffitto e a parete. Dunque il Club riminese guidato dal presidente Alessandro Tosi sarà supportato per tutta l’attività tecnica e di insegnamento da una linea che porta il nome di un’azienda di primissimo piano nell’utilizzo delle energie rinnovabili per il comfort domestico. Oggi (venerdì 8 maggio), in occasione della seconda giornata di riapertura delle attività tennistiche nel Club riminese dopo il lockdown, i maestri del Circolo, Alessandro e Veronica Tosi, Massimiliano Zamagni e Sara Sirena, hanno sfoggiato la nuova divisa con il logo del nuovo sponsor.