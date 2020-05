FOTO Ecco come sarà la spiaggia di Rimini nell'estate 2020

Turismo

Rimini

08 Maggio 2020

Come sarà la spiaggia di Rimini nell'estate 2020.

Gli operatori di Piacere Spiaggia Rimini sono già al lavoro in vista della prossima estate. E grazie alle foto scattate durante le attività di manutenzione, possiamo vedere come sarà la spiaggia alla riapertura: ombrelloni ben distanziati (ma senza plexiglass e altre trovate "discutibili"), il chiringuito a ridosso della riva e alcuni gazebo, distanziati anch'essi.



Una versione inedita dell'arenile, ma gli operatori vogliono farsi trovare pronti. Intanto le troupe Mediaset e di RaiNews24 sono arrivate sulla spiaggia di Rimini per due distinti servizi: il primo riguarda proprio la ricostruzione di quella che sarà la giornata del turista sotto l'ombrellone, il secondo è focalizzato sul balneare e sulla preparazione della stagione del litorale riminese. Mauro Vanni, Presidente della Cooperativa Operatori di Spiaggia, è stato intervistato sui temi del distanziamento sociale, dei nuovi format evento da introdurre per l'estate e sul tema della servizio sotto l'ombrellone; ha spiegato come gli operatori si siano rimboccati le maniche per essere non solo rispettosi delle direttive, ma anche propositivi, per salvare la stagione turistica-balneare.