Coronavirus San Marino: fermi i decessi, otto nuovi casi di positività

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:31 - 08 Maggio 2020

Il bollettino della Repubblica di San Marino sui casi di contagio da Covid-19 (8 maggio).

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus a San Marino dal 27 febbraio



Nella Repubblica di San Marino ci sono altre 8 persone risultate positive al nuovo Coronavirus nelle ultime 24 ore. E' quanto emerso dall'esame di 83 tamponi. I positivi attuali sono 468* a seguito di otto nuove guarigioni, che portano il totale a 114. Non ci sono nuovi decessi (il dato è fermo a 41).



Tra le persone positive, sono 8 quelle ricoverate all’Ospedale di San Marino: due donne e due uomini in rianimazione (0,85% del totale), due uomini e due donne nelle degenze di isolamento (0,85% del totale). Il 98,3% degli attuali positivi è invece in isolamento domiciliare, in totale 460 persone. Da inizio epidemia i casi di positività al Covid-19 sono stati 623*. I dimessi dall'ospedale di Stato di San Marino sono 132. Dall’inizio dell’epidemia, il totale dei tamponi effettuati è di 2.860; su 1722 singole persone. Sono stati invece 5.461 i test sierologici effettuati presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Stato.



*Da questa cifra sono stati tolti alcuni lavoratori frontalieri, residenti fuori San Marino, che nei giorni scorsi erano stati inseriti nel conteggio